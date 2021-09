Neo Química Arena será palco de Brasil e Argentina - Divulgação Corinthians

Publicado 04/09/2021 21:00

São Paulo - O clássico deste domingo entre Brasil e Argentina, que vale à seleção brasileira a chance de se vingar do maior rival pela perda da última Copa América, terá a presença de 1.500 convidados da CBF, Federação Paulista de Futebol (FPF) e da Conmebol.



A CBF não informa os nomes dos privilegiados que vão assistir à partida das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, na Neo Química Arena, em São Paulo. Mas é certo que a lista de convidados inclui dirigentes de clubes e federações, patrocinadores, representantes do governo paulista, além de familiares e amigos dos jogadores.

Depois do aval do governo Doria, a ideia da CBF era colocar ingressos à venda para a torcida e preencher 25% da capacidade do estádio, isto é, seria liberada a presença de 12 mil torcedores. O clássico seria um teste para a volta do público nos estádios em São Paulo.



No entanto, a entidade recuou de seu plano pois não houve tempo hábil para o desenvolvimento de um sistema que permitisse o efetivo controle de compra, verificação de testes, comprovantes de vacinas e acesso com segurança do público à arena em Itaquera



Por isso, ao contrário de outros jogos desta rodada tripla das Eliminatórias, o clássico não terá público, apenas convidados. A vitória do Brasil sobre o Chile em Santiago, por exemplo, contou com cerca de dez mil torcedores no estádio na capital chilena.



Esses convidados terão de respeitar o protocolo sanitário estabelecido para entrar na Neo Química Arena. A CBF diz que desenvolveu uma "rigorosa operação de controle sanitário". O documento foi elaborado pela entidade em conjunto com o Governo do Estado de São Paulo, Prefeitura de São Paulo e Federação Paulista de Futebol (FPF). As medidas foram avalizadas pela Conmebol.



Para assistir à partida, o convidado precisará ter sido vacinado com ao menos 15 dias antes da data do jogo, apresentar teste PRC negativo realizado até 48 horas do duelo ou antígeno até 24 horas antes, preencher um formulário de triagem de sintomas e um termo em que autoriza o uso e compartilhamento de seus dados e imagem. Essas informações serão compartilhadas e validadas pela secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.



A CBF colocou à disposição unidades de uma rede de farmácia patrocinadora da entidade para a realização do exame de antígeno durante este sábado e afirmou que irá bancar o exame. Não havendo problema nesse processo, é liberado ao convidado o ingresso para ele apresentar no dia da partida.



O duelo contra o Peru, quinta-feira, na Arena Pernambuco, também não terá venda de ingressos para os torcedores. Segundo Ana Paula Vilaça, secretária executiva de Desenvolvimento Econômico do governo de Pernambuco, não haverá público nem convidados no estádio.



"Público nos estádios de futebol é uma grande paixão. A gente está feliz em receber a seleção no dia 9, mas, por enquanto, a decisão do governo é que não há autorização para presença de público, pagante ou convidados", assegurou a secretária. "Estamos preparados para receber a seleção brasileira e a seleção do Peru. A arena está totalmente pronta, com todas as regras já estabelecidas, mas não está permitida a presença de público em qualquer jogo de futebol profissional".