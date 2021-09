CBF - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 09/09/2021 18:00

Rio - Após a polêmica envolvendo o Flamengo e a discordância dos 19 clubes da Série A sobre o retorno do público em um partida do clube carioca contra o Grêmio no Brasileiro, a CBF irá tentar intermediar o conflito. De acordo com informações do portal "UOL", a entidade irá debater com as prefeituras relativas as cidades das equipes da competição para tentar agilizar o retorno dos torcedores aos estádios.

De acordo com o site, a ideia da CBF é que as autoridades públicas flexibilizem as restrições para que haja torcida em todas as partidas da 23ª rodada (2 e 3 de outubro), data acertada pelos participantes do Congresso Técnico.



No entanto, a decisão da entidade ainda não irá resolver totalmente a tensão envolvendo os clubes e o Flamengo. Isto porque há uma liminar no STJD garantindo que o clube carioca pode ter o público de 40% na partida contra o Grêmio, no próximo dia 19, o que vem desagradando os outros clubes do Brasileiro.

O Flamengo já afirmou que não irá voltar atrás em relação ao pedido de limitar. O Grêmio por sua vez criticou a decisão e ameaçou não entrar em campo pelo confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.