Partida entre Brasil e Argentina foi suspensaAFP

Publicado 09/09/2021 17:31

Rio - Nesta quinta-feira (9), a Conmebol divulgou a renúncia do secretário-geral, Gonzalo Belloso, poucos dias após a suspensão do clássico entre Brasil x Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A entidade agradeceu aos serviços prestados, mas não relatou o motivo do dirigente ter entregue o cargo.

"A Conmebol informa que o Sr. Gonzalo Belloso renunciou aos seus cargos na instituição e aproveita para expressar sua gratidão pelos anos de dedicação e trabalho frutífero em favor do futebol sul-americano", disse Conmebol, no Twitter.

"Gonzalo soube impulsionar a equipe de trabalho com dinamismo e energia, tal como o fazia nos campos, na sua qualidade de jogador de futebol profissional. Da Conmebol, desejamos a você boa sorte em seus próximos empreendimentos. Adeus, Gonzalo!", concluiu a entidade sul-americana.

De acordo com o jornal argentino "Olé", Belloso era um "homem importante na estrutura do órgão que dirige o futebol na América do Sul, além de atuar como elo entre os times argentinos e a entidade".



O dirigente foi apontado como um dos responsáveis pela suspensão do confronto entre Brasil x Argentina, na Neo Química Arena, após ação da Anvisa. Anteriormente, Belloso participou das negociações para o Brasil sediar a última edição da Copa América.