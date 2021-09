Alison Dos Santos conquistou bronze na Olimpíada - AFP

Publicado 09/09/2021 17:53

Alison dos Santos fechou a temporada com mais um grande resultado nos 400m com barreiras. Bronze na Olimpíada de Tóquio-2020, o brasileiro terminou com o segundo lugar na última etapa da Diamond League, principal competição do atletismo, em Zurique, na Suíça.

O vencedor foi o também campeão olímpico e recordista mundial da prova, o norueguês Karsten Warholm, que fez o tempo de 47s35. Alison dos Santos marcou 47s81. Na semana passada, sem o seu principal rival, o brasileiro venceu a penúltima etapa, em Bruxelas, na Bélgica (ele já havia vencido em Estocolmo, na Suécia).



Além da medalha de bronze na Olimpíada, Alison dos Santos finaliza a temporada com o seu melhor tempo na carreira (46s72, marcado em Tóquio) e com o segundo lugar geral no circuito da Diamond League após seis estapas, além de estar em terceiro no ranking mundial.