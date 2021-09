Donald Trump - Mandel Ngan/AFP

Donald TrumpMandel Ngan/AFP

Publicado 12/09/2021 21:29

Rio - O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi convidado do canal 'Fife TV' para comentar o evento de boxe “Triller Fight Club Legends 2”, que aconteceu neste sábado (11), na Flórida (EUA), reunindo Vitor Belfort, Evander Holyfield, Anderson Silva e Tito Ortiz.



A transmissão aconteceu diretamente de um cassino e também contava com o brasileiro Júnior Cigano, ex-campeão do UFC, nos comentários. Após o nocaute de Belfort, Trump elogiou o brasileiro, que foi zoado na web brasileira devido a diferença de idade entre ele e Holyfield. "Vitor, sua moral estava muito alta, mas agora está ainda mais alta esta noite porque você venceu alguém que pode ser o maior de todos os tempos ", disse.



Trump ainda falou sobre os 20 anos dos atentados terroristas às Torres Gêmeas e criticou a decisão de seu sucessor e algoz na disputa presidencial do fim do ano passado de retirar as tropas americanas do Afeganistão.

"Como país, nos Estados Unidos, é certamente um dos dias mais importantes, e tivemos uma semana muito ruim por causa de algumas das decisões que foram tomadas que o tornaram ainda mais sombrio do que deveria ser normalmente", afirmou.