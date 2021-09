Casagrande - Foto: Reprodução

Casagrande Foto: Reprodução

Publicado 12/09/2021 20:50

Rio - O ex-jogador Michel Bastos, que defendeu o São Paulo e a Seleção Brasileira, postou um desabafo no Instagram, neste sábado, sobre o comentarista da Globo Walter Casagrande, que criticou Daniel Alves pela forma com que o lateral deixou o Tricolor Paulista, durante o Globo Esporte/SP.

"A contratação do Daniel Alves foi o pior negócio que o São Paulo fez nos últimos anos, porque criou uma dívida desnecessária, não teve um retorno técnico, nem de liderança, nem de nada. E outra coisa: não era são-paulino? Não fazia tudo pelo São Paulo? Não era um orgulho voltar para o São Paulo? Claro, a dívida é grande, mas ele não tem condições de ir levando, jogando, se entregando, com raça, para a torcida do São Paulo?", disse.



"Ninguém é maior do que o São Paulo. Ninguém é maior do que clube nenhum. O clube está lá, tem a história. Depois, foi uma decepção para mim, como comentarista e ex-jogador, a chegada do Daniel Alves, o comportamento dele, apesar da dívida. O São Paulo tem que pagar", completou.



Michel Bastos postou uma imagem com a mão no rosto, com olhar de quem reprovou o comentário e questionou se o ex-jogador permaneceria na Globo caso não fosse pago. "Eu vendo nosso amigo Casagrande falar!! Não aguentei...", disse, se referindo ao olhar de reprovação que fazia na foto.



"Quer ver a Globo não (te) pagar, o que aconteceria com ele kkkk Segue o jogo, filho. São Paulo é gigante, não é grande, mas ele (Daniel Alves) está no direito dele de cobrar", completou.



A notícia da saída de Daniel Alves foi dada pela diretoria de futebol do Tricolor em pronunciamento no começo da tarde de sexta-feira (10), com a presença do diretor de futebol Carlos Belmonte, o coordenador Muricy Ramalho e o executivo de futebol Rui Costa. O jogador deixa o clube com números aquém da expectativa da torcida.



A decisão foi tomada após Dani recusar se reapresentar do clube do Morumbi depois de servir a Seleção Brasileira nas últimas duas semanas. O jogador tomou a decisão por conta da divida que o São Paulo tem com ele, que hoje gira em torno de R$ 11 milhões.