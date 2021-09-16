Taça da Copa do Mundo de Futebol FifaDivulgação / Fifa
Em pesquisa encomendada pela Fifa, fãs apoiam Copa do Mundo a cada dois anos
Uefa e Conmebol já se mostraram contrárias à mudança
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Botafogo rejeitou R$ 200 mil por patrocínio master visando valorização da marca
Estratégia passa pelas mãos do CEO Jorge Braga e do diretor de negócios Lênin Franco
Sormani afirma que 'é hora de dar basta em Gabigol' após discussão com Felipão
Comentarista da ESPN criticou a postura do atacante do Flamengo no programa 'Bate-Bola debate'
Zagueiro do City revela morte do pai minutos após primeiro gol na Liga dos Campeões
De luto, Nathan Aké confidenciou que o pai, Moises Aké, estava doente e faleceu pacificamente em casa ao lado da mãe e do irmão
Denílson critica postura de Gabigol e dispara: 'Felipão é campeão do mundo e merece respeito'
Comentarista do 'Jogo Aberto' discorre sobre discussão entre o atacante do Flamengo e o técnico do Grêmio
Rio de Janeiro surge como possível sede do Mundial de Clubes 2021
Secretário de Fazenda e de Planejamento do Rio de Janeiro, Pedro Paulo (DEM) afirma que cidade avalia possibilidade de se candidatar a ser sede do torneio organizado pela Fifa
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