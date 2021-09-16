O capitão Rodrigo marcou o 100º gol com a camisa do BrasilThaís Magalhães / CBF
Brasil vence a segunda e se classifica na Copa do Mundo de Futsal
Equipe brasileira goleou a República Checa por 4 a 0 e já está nas oitavas de final
Brasil vence a segunda e se classifica na Copa do Mundo de Futsal
Equipe brasileira goleou a República Checa por 4 a 0 e já está nas oitavas de final
Danilo Barcelos comenta eliminação do Fluminense e destaca: 'Vamos seguir de cabeça erguida, sim'
Lateral-esquerdo cometeu o pênalti para o Atlético-MG que foi batido pelo atacante Hulk
Agora técnico do Náutico, Marcelo Chamusca fala sobre reencontro com o Botafogo
Técnico trabalhou no Estádio Nilton Santos até o mês de julho, quando foi demitido após sequência de resultados negativos
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Presidente do Flamengo afirma interesse em Daniel Alves e não descarta contratação
Rodolfo Landim elogia lateral-direito e relembra que o Rubro-negro chegou a negociar com o jogador em 2019
Em pesquisa encomendada pela Fifa, fãs apoiam Copa do Mundo a cada dois anos
Uefa e Conmebol já se mostraram contrárias à mudança
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