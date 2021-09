2019 - Torcida do Vasco no Estadio de Sao Januario no Rio de Janeiro. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia -

Publicado 17/09/2021 09:30

Rio - A Prefeitura do Rio publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (17) a autorização de eventos esportivos em estádios e arenas com 50% da capacidade. Tal medida veio após os testes, considerados positivos, feitos no duelo entre Flamengo e Grêmio, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. O Prefeito Eduardo Paes também indicou a liberação da participação de torcedores no próximo jogo do Vasco, em São Januário, no domingo (19), contra o Cruzeiro.

A diretoria do Gigante da Colina já se movimentava para criar um esquema na venda de ingressos para o duelo deste fim de semana. Vale lembrar que o conselho técnico da CBF se reúne nesta sexta-feira para debater o tema da volta do público aos estádios pelo país. Reunião é aguardada com ansiedade pelos dirigentes Cruz-maltinos.

"Importante que os especialistas que estão analisando o evento olhem os números. Com eles, a gente vai ter informação clara e objetiva do que, de fato, aconteceu no evento (o jogo de quarta-feira no Maracanã). A gente insistiu muito que evento-teste é muito importante. O Vasco foi liberado hoje, e vamos começar a trabalhar esses ambientes mais seguros, organizados. É muito importante que a gente comece a olhar esses eventos de outra forma", disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, durante apresentação do novo Boletim Epidemiológico.



Vascaíno declarado, o Prefeito Eduardo Paes vibrou com a notícia do possível retorno dos torcedores à São Januário, claro, sem deixar de exaltar o trabalho feito para que tudo saísse da melhor forma na partida entre Flamengo e Grêmio, na última quarta-feira, utilizada como evento-teste.



"Total respeito, diálogo com a Secretaria Municipal de Saúde, busca permanente de atender todas as exigências, que não simples e encarecem o evento. E não tivemos do Flamengo nenhum gesto que tentasse economizar, ou burlar. Boa parte do protocolo foi proposto inclusive pelo próprio Flamengo. Se Deus quiser, vamos ter muitos jogos do Flamengo no Maracanã. Claro que estarei torcendo pelo Vasco em São Januário, mas como prefeito dos cariocas é uma alegria ver a Nação no Maracanã", disse o prefeito.