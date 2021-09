Cristiano Ronaldo fez dois gols em sua reestreia pelo Manchester United - AFP

Cristiano Ronaldo fez dois gols em sua reestreia pelo Manchester UnitedAFP

Publicado 17/09/2021 11:31

Rio - Segundo o jornal britânico "The Sun", Cristiano Ronaldo mal retornou à Inglaterra e já está de mudança. O motivo da vez é o mais inusitado possível: CR7 e sua família eram incomodados na hora de dormir por barulhos de ovelhas, comuns na região da propriedade.

"Embora a propriedade seja linda e esteja aninhada em campos ondulados e bosques, também ficava perto de ovelhas, que fazem muito barulho no início da manhã. Havia uma trilha pública que cruzava o terreno e a estrada na frente dava uma vista de dentro dos portões", relatou uma fonte ao periódioco.

Agora, o principal reforço do Manchester United mora no condado de Cheshire, no noroeste da Inglaterra, em uma mansão avaliada em 3 milhões de libras(R$ 21,7), que conta com piscina, sala de cinema e garagem para alguns de seus carros de luxo. O imóvel anterior era avaliado em R$ 43,5 milhões.

Georgina Rodríguez, namorada de Cristiano Ronaldo, chegou a publicar fotos em que é possível identificar os filhos do casal e as ovelhas.



A antiga casa, porém, era vista como insegura pela família, já que há uma trilha próxima à propriedade.