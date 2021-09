Técnico do Metz diz que falta humildade a Mbappé: 'Precisa se comportar'

Kylian Mbappé - AFP

Publicado 23/09/2021 14:57

Metz (FRA) - Apesar de ter passado em branco em mais uma vitória do Paris Saint-Germain, que bateu o Metz na última quarta-feira, pelo Campeonato Francês, o atacante Kylian Mbappé foi um dos personagens da partida. O camisa 7 se envolveu em polêmica com o goleiro da equipe adversária e foi criticado pelo treinador rival.

A polêmica teve início no fim da partida, quando Hakimi marcou o gol da vitória no último lance do jogo, e Mbappé provocou o goleiro Alexandre Oukidja. Furioso, o arqueiro do Metz foi tirar satisfação com o camisa 7 na comemoração, o que gerou confusão.

"Gosto muito de Mbappé, mas ele precisa se comportar de forma diferente. Ele deve ter outro comportamento se quiser ser amado. Ele se beneficiaria muito mais se fosse mais humilde", disse o técnico do Metz, Frédéric Antonetti, após a partida.

Antes da polêmica no lance final, Mbappé e Oukidja já tinham protagonizado outro episódio curioso na partida. No segundo tempo, o atacante do PSG foi devolver bola para o Metz em gesto de fair play, mas não observou que o goleiro estava adiantado e quase marcou um gol por cobertura.