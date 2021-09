Matheus Nunes no treino do Sporting - AFP

Publicado 27/09/2021 17:21

Entre as novidades de Tite para os jogos de setembro pelas Eliminatórias, Matheus Nunes foi um dos mais de 10 nomes que não se apresentaram. Mas, ao contrário dos jogadores do futebol inglês, o meia do Sporting não quis se apresentar pois pretendia defender a seleção de Portugal. E nesta segunda-feira, ele confirmou a decisão de maneira oficial.

"Já tomei uma decisão. Falei com ambos os treinadores. Depois de pensar muito com a minha família, cheguei à conclusão que é melhor jogar pela seleção portuguesa, acho que vou ser mais feliz aqui", afirmou Matheus Nunes em coletiva antes do confronto contra o Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões.



A CBF chegou a comunicar que o jogador não se apresentaria por questões sanitárias relativas à Covid-19. Entretanto, após a convocação, o técnico de Portugal, Fernando Santos, procurou Matheus Nunes e garantiu que ele estava nos planos.



"Tenho muitos hábitos e cultura em Portugal. Quando recebi a chamada para o Brasil, foi muito especial, mas acho que tomei a decisão certa e vamos ver", afirmou o meia do Sporting.



Nascido no Rio de Janeiro, Matheus Nunes foi para Portugal com sua família aos 13 anos. Agora com 23, ele deve ser chamado na próxima convocação de Portugal.