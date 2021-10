Dudu - Van Campos/Parceiro/Agência O Dia

DuduVan Campos/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 02/10/2021 17:30

Rio - Flamengo e Palmeiras decidem a final da Libertadores no dia 27 de novembro. E parece que ninguém quer assumir o favoritismo na decisão brasileira. Após Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, afirmar que o Alviverde é o favorito, o meia-atacante Dudu, do Palmeiras, preferiu jogar a responsabilidade para a equipe carioca.

"Falaram que dos quatro que estavam na semifinal, o nosso time era o que menos jogava (risos), mas acho que a gente tem que deixar isso para as pessoas falarem, como o Abel sempre nos fala, nosso foco é fazer aquilo que precisamos fazer. Sabemos que se a final fosse hoje, o Flamengo seria favorito, eles estão jogando melhor, estão jogando um futebol mais bonito. Mas a gente tem o nosso valor, tem os nossos jogadores, tem nosso jeito de jogar e esperamos que quando acontecer a final, a gente esteja bem", afirmou em em entrevista à TNT Sports.

Flamengo e Palmeiras são os dois últimos campeões da Libertadores e também vem protagonizando brigas pelo título do Campeonato Brasileiro. Os dois fizeram a última final da Supercopa do Brasil.