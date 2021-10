Edmundo - Reprodução Internet

Publicado 02/10/2021 17:00

Rio - Edmundo, Roberto Carlos e Vanderlei Luxemburgo foram figuras marcantes do histórico time do Palmeiras vitorioso no começo dos anos 90. Em participação no canal do YouTube "Inteligência LTDA", o Animal revelou uma história em que ele ajudou o ex-lateral-esquerda a escapar de uma punição.

"Eu e o Roberto Carlos dividíamos quarto na concentração. Aí uma vez acharam uma mulher no nosso quarto. O Luxemburgo não gostava dele e estava doido para puni-lo. Porém, eu assumi que a mulher estava comigo, mesmo não estando", disse.

Edmundo afirmou que a decisão foi tomada porque ele sabia que não seria punido. "O Roberto ficou mais amigo meu com o ocorrido. Eu sabia que o Luxemburgo não ia fazer nada demais grave comigo", revelou.