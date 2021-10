Túlio Maravilha contabiliza mais de 1000 gols na carreira - Reprodução do Instagram

Publicado 04/10/2021 14:49

Sete Lagoas (MG) - Ídolo do Botafogo, Túlio Maravilha foi ofendido no Twitter pelo Democrata, de Sete Lagoas, em Minas Gerais. Após presentear o ex-atacante com uma camisa oficial, o clube mineiro publicou em sua conta oficial fotos do uniforme aparentemente pisoteado e esquecido no vestiário, e chamou o eterno camisa sete do Alvinegro de "otário".

"Queremos agradecer ao #TulioMaravilha pelo recíproco respeito ao jogar hoje na Arena do Jacaré pela Copa do Brasil Master. Ganhou uma camisa de nosso vice-presidente e fez isso. Valeu, otário! Não posso falar o que quero aqui, mas @#%&... #TulioOtario", publicou o clube mineiro.

Após a repercussão do caso, Tulio postou uma mensagem no Instagram para explicar o acontecimento.

"Eu esqueci a camisa no vestiário e alguém jogou-a no chão. Nunca desrespeitei alguém ou uma instituição. Não é o meu perfil", disse o artilheiro, completando sua defesa na ferramenta dos stories:

"Quem me conhece sabe da minha índole e respeito que tenho com todos os clubes do futebol brasileiro independente da divisão A, B, C e D. É isso que importa de verdade. Quem me conhece sabe do meu carisma por todos", reforçou o campeão brasileiro em 1995 e autor de mais de 1000 gols na carreira.