Arthur Cabral conversa com Tite na apresentação à SeleçãoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 05/10/2021 17:33

Mesmo jogando no Basel, da Suíça, Arthur Cabral conseguiu chamar a atenção de Tite com seus 20 gols em 17 jogos na temporada. Surpresa na lista de convocados da Seleção para os próximos três jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, o centroavante ex-Ceará e Palmeiras comemorou a oportunidade única na carreira e avisa que cresceu muito desde que deixou o Brasil.

"Estou realmente muito feliz e realizado. Acredito que evoluí muito na Europa, principalmente na questão tática. Sou muito jovem, cheguei com 21 anos. Se hoje sou melhor do que fui no passado, ano que vem quero ser melhor do que fui hoje. Acredito que na Europa pude aprender muita coisa. Valorizam muito a parte técnica, tática, na Suíça ainda mais. Essas questões me ajudaram muito a sentir esse gostinho de vestir a camisa da Seleção", afirmou o jogador, que admite a diferença no nível de jogos com outros concorrentes que atuam em ligas mais fortes.



"Sei que é um futebol que não é muito visto no Brasil. Tenho humildade de admitir que um jogador da Premier League é muito mais cotado para a Seleção do que da liga suíça, por níveis de competividade diferentes".



Estreante, Arthur Cabral chegou a ser testado uma vez na seleção olímpica, mas não conseguiu garantir uma vaga no grupo que conquistou o ouro na Tóquio-2020. Agora, ele espera aproveitar a oportunidade que surgiu com a lesão de Matheus Cunha.



"O meu objetivo maior é tentar causar a melhor impressão possível. Para quem está sendo convocado pela primeira vez o melhor é sentir gostinho de ser convocado de novo. É meu maior foco hoje", disse Arthur Cabral.