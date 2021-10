Gabigol vai começar partida - Lucas Figueiredo/CBF

Gabigol vai começar partidaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 06/10/2021 13:14

Colômbia - No último treino da seleção brasileira antes de enfrentar a Venezuela, nesta quinta-feira, pelas Eliminatórias, o técnico Tite sinalizou que deverá manter os jogadores do Flamengo, Everton Ribeiro e Gabigol, no time titular. A equipe vai ter algumas mudanças para o confronto.

Com o retorno dos jogadores que atuam no futebol inglês: Alisson e Thiago Silva reassumem a posição de titular. Além deles, Fabinho, que substitui Casemiro, será titular e Gabriel Jesus ganhou a vaga de Neymar no ataque. O craque do PSG está suspenso. Guilherme Arana, do Atlético-MG, vai começar jogando na lateral.

O Brasil deverá entrar em campo com: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Fabinho, Éverton Ribeiro, Gerson e Lucas Paquetá; Gabigol e Gabriel Jesus.

Com oito vitórias em oito jogos pelas Eliminatórias, a equipe de Tite tentará manter os 100% de aproveitamento no duelo contra a Venezuela. O jogo será fora de casa, às 20h30 (horário de Brasília) nesta quinta.