Fred espera por apoio da torcida - Mailson Santana/Fluminense FC

Fred espera por apoio da torcidaMailson Santana/Fluminense FC

Publicado 08/10/2021 16:21

Após o decepcionante reencontro com a torcida na derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, o Fluminense volta a jogar em casa neste sábado, às 16h30 contra o Atlético-GO. Pensando em mudar o clima pesado da última quarta-feira e transforma em apoio incondicional, Fred utilizou suas redes sociais para convocar os tricolores ao Maracanã e, especialmente, pedir para que não vaiem os jogadores durante a partida pelo Campeonato Brasileiro.

"Sei que não foi nem de perto como vocês esperavam e mereciam. Quase nunca vim pedir nada a vocês, mas desta vez é diferente, estou como capitão do time para pedir para todos vocês que estarão no Maracanã no sábado que nos incentive do início ao fim. Toda vez que vaiam um jogador dói na alma. Somos um só com a camisa do Fluminense", afirmou Fred.



O pedido do ídolo tricolor foi repostado pelo perfil oficial do Fluminense. A tentativa é evitar o que aconteceu no primeiro jogo com torcida desde maio de 2020. A festa de início deu lugar a muitas críticas e insatisfação dos torcedores com a atuação do time contra o Fortaleza. E jogadores, que vinham sendo muito criticados nas redes sociais, viraram os principais alvos das vaias, como Danilo Barcelos e Lucca, que entrou no segundo tempo.



Por isso, Fred reforçou o pedido para que os tricolores segurem as vaias pelo menos até o fim do jogo e lembrou outros momentos em que a torcida foi determinante para boas campanhas no Campeonato Brasileiro.



"Prometo que, como capitão, vou cobrar ao máximo os jogadores, vou me cobrar para que a gente possa fazer diferente. Então, galera, se for pra haver vaia, que seja no fim da partida. Tomara que não. Vocês são soberanos, sem vocês não existiria Fluminense. Mas nosso objetivo é ir para a Libertadores do próximo ano e a gente fica muito mais próximos quando temos vocês do nosso lado. Vocês foram fundamentais na arrancada de 2009, assim como em 2010 e 2012. Vocês mudam a história, são nosso pulmão", completou.