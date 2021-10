Torcedora do Palmeiras, cantora opina sobre decisão da Libertadores contra o Flamengo

Rio - A cantora do Bonde do Forró, Juliana Caetano, é torcedora do Palmeiras. Bastante fanática pelo Alviverde, ela espera que a equipe paulista consiga o tricampeonato da Libertadores contra o Flamengo. Em suas redes sociais, a bela falou sobre a sua expectativa para a final da competição.

"Passo até mal com futebol. Por isso que eu não posso muito nem assistir jogo. Falando nisso, vou deixar aqui uma enquete: quem vocês acham que vai ganhar a Libertadores: Palmeiras ou Flamengo?", escreveu a cantora.

Em sua rede social, Juliana foi provocada sobre o fato do Palmeiras jamais ter sido campeão do Mundial de Clubes. Afiada, ela enumerou as conquistas do Verdão na última temporada para rebater.

"Ai fala sério viu! Foi campeão paulista, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil e vem uns gardenal ainda me encher o saco com mundial. Invejoso!", disparou.

