Dudu - Van Campos/Parceiro/Agência O Dia

DuduVan Campos/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 17/10/2021 17:42

Substituído aos 24 minutos do segundo tempo no jogo contra o Internacional, neste domingo, Dudu, um dos principais jogadores do Palmeiras, não escondeu a insatisfação ao deixar o campo para a entrada de Gustavo Scarpa.

Segundo o repórter da TV Globo, emissora que transmite o jogo ao vivo direto do estádio Allianz Parque, Dudu havia dito a seguinte frase ao deixar o campo.

"Não dá. Todo jogo ele me tira".

Quando Dudu foi substituído, o Palmeiras vencia o Internacional por 1 a 0, com gol de Raphael Veiga, de pênalti.