Luto Reprodução

Publicado 18/10/2021 10:55

Santa Catarina - Uma notícia triste para os amantes do futebol. O ex-jogador Adans Alencar, de 38 anos, morreu na tarde do último domingo, após sofrer um mal súbito durante uma partida de futevôlei, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina.

O caso ocorreu por volta das 15h no bairro Garcia. O ex-jogador participava de uma das etapas do Circuito Catarinense de Futevôlei quando se sentiu mal. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar chegou a ir até o local, mas ele não resistiu.



Adans defendeu algumas equipes importantes de Santa Catarina como Brusque, Marcílio Dias e pelo Criciúma. Nas redes sociais, o Brusque, clube que disputa a Série B, divulgou uma nota oficial de pesar sobre a morte do ex-jogador.

"É com pesar que recebemos a notícia do falecimento do ex-lateral Adans João Santos Alencar, que jogou em 2004 e 2005 pelo Brusque. Desejamos força e que Deus conforte o coração dos familiares e amigos", disse a mensagem.