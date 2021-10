Neymar - Getty Images

NeymarGetty Images

Publicado 18/10/2021 10:58

França - O craque Neymar sentiu dores musculares e está vetado para a próxima partida do PSG na Liga dos Campeões, nesta terça. A partida contra o Leipzig é válida pela fase de grupo da competição, e está marcada para acontecer no Parque dos Príncipes, às 16h (de Brasília).

“Neymar Jr tem sofrido de dores nos adutores desde o retorno da seleção (brasileira) e terá que estender o período de tratamento por alguns dias antes do retorno normal ao time”, disse o comunicado oficial do clube.

Como se não bastasse um desfalque como o do brasileiro, o PSG ainda tem Leandro Pares, com um problema no quadríceps, Sergio Ramos e Icardi, com problemas pessoais, fora da partida.

“Sergio Ramos continua o treinamento individualizado sob o controle da equipe médica e de atuação por mais alguns dias com o objetivo de retornar ao treinamento coletivo”, afirmou o PSG em outra parte do comunicado que atualizou a situação médica dos jogadores.

Já é a segunda partida que Neymar desfalca o PSG. A primeira havia sido nesta sexta-feira, em partida do Campeonato Francês. No entanto, o brasileiro não deixou de jogar pelas dores, mas sim por ter jogado um dia antes pela seleção brasileira.