Edmundo acertou com a BandDivulgação/Band

Publicado 18/10/2021 16:50

Rio - Novo comentarista da Band, o ex-jogador Edmundo falou sobre as vaias recebidas pelo atacante Luiz Adriano na vitória do Palmeiras sobre o Internacional. Na opinião do Animal, o atleta vem sendo vítima de uma injustiça no Verdão.

"Ele (Luiz Adriano) teve seu momento, mas está deixando a desejar, mas isso não é motivo para que ele seja agredido dentro do estádio. O torcedor está descontente, eu acho que sem razão. O Palmeiras ainda é o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. A memória acaba sendo curta", disse.

Ídolo do Verdão, Edmundo também comentou a postura de Luiz Adriano que desabafou de forma agressiva ao fim do jogo em São Paulo.

"Eu tenho uma relação espetacular com a torcida, é uma bola dividida ficar tomando partido de A ou B… Toda e qualquer atitude, sendo ela agressiva ou não, pichar muro ou não, não retrata a torcida do Palmeiras de modo geral. Eu entendo o Luiz Adriano. Ao ser xingado, ele xingou também", disse no programa "Terceiro Tempo".