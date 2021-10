Novo xodó da Seleção faz declaração para namorada: 'Quero te amar cada vez mais'

Rio - Vivendo um grande momento dentro de campo, o atacante Raphinha contraria a lógica de quem ter sorte no jogo não se dá bem no amor. O jogador, de 24 anos, namora a modelo Natalia Rodrigues, de 22 anos, e demonstra muita felicidade nas redes sociais. Com direito a declarações.

Em seu perfil no Instagram, o jogador do Leeds United já utilizou com legenda uma canção da dupla sertaneja Matheus e Kauan para sintetizar o momento que vive ao lado da amada. "Por que eu te amo eu não sei, mas quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez, você fez em menos de um mês", compartilhou ele no mês passado.

Natalia também utilizou as redes sociais e respondeu a mensagem de amor com uma canção de Belo. "Então eu entreguei tudo em oração a quem sabe. Quem melhor que o inventor do coração? Sei que Deus está comigo e o amor está me mudando. Aceitei o desafio, estou aqui me declarando. Te quero muito mais do que ontem, e hoje muito menos que amanhã. Eu me escondi por tanto tempo, mas hoje eu confesso: sou sua fã."





