Philippe Coutinho comemorou muito o gol marcado contra o Valencia - AFP

Publicado 18/10/2021 17:16

Foram quase nove meses sem jogar por causa de uma lesão e duas cirurgias no joelho esquerdo, Mas Philippe Coutinho enfim volta a ter uma sequência pelo Barcelona. E em sua sétima partida neste retorno ao futebol, o meia brasileiro voltou a fazer um gol, o que não acontecia há quase um ano, na vitória por 3 a 1 sobre o Valencia, pelo Campeonato Espanhol.

"Ninguém sabe o que sofri durante a recuperação. Tem sido difícil. Com o grito que dei (na comemoração), eu me libertei. Depois de tanto tempo, o gol é muito importante. Foi duro, difícil, mas já acabou. Agora é uma cicatriz que me torna mais forte", afirmou Coutinho ao jornal 'Marca'.

Alternando entre titular e reserva, Coutinho agora busca uma sequência maior para voltar a se firmar. Com contrato até 2023, o brasileiro é especulado como um dos alvos dos novos donos do Newcastle, mas nesta temporada pode ajudar na reconstrução do Barcelona.