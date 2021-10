Raphael Veiga - Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 18/10/2021 15:44

São Paulo - O jogo da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras está marcada apenas para 27 de novembro, em Montevideo, mas já não sai da cabeça dos jogadores. É o caso do meio-campista do time paulista, Raphael Veiga, que revelou pensar na partida decisiva até no banho - inclusive, contou o desejo de marcar o seu gol.

"Lógico que a gente pensa (na final da Libertadores). Às vezes, tô tomando banho e falo: 'Cara, final. Jogo importante. Bom de jogar'. Lógico que eu penso em gol, título...", relatou o camisa 23, em entrevista ao "Seleção Sportv".

Artilheiro do Palmeiras na temporada, Veiga acredita que o Palmeiras deve se preparar para "chegar bem" ao Uruguai, usando o tempo que resta até a grande decisão contra o Flamengo.

"É um sonho poder ganhar de novo. Mas para gente chegar bem nessa final a gente tem que fazer bem aquilo que a gente tem hoje", concluiu.