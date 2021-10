Musa do OnlyFans alega ter sido amante de medalhão do Palmeiras

Rio - Um dos principais jogadores do Palmeiras, o atacante Dudu teve seu nome envolvido em uma polêmica na última segunda-feira. Durante o programa "A Tarde é Sua", da Rede TV!, a musa do Onlyfans, Rayana Cassemiro, alegou ter sido amante por anos do atleta. Ela afirmou ter sido enganada pelo jogador e decidiu expor publicamente o relacionamento.

"Sou ex-amante do jogador do Palmeiras, o Dudu e isso é verídico. Eu conheci o Dudu no Palmeiras quando eu tinha 16 anos de idade. Tivemos um relacionamento durante uns bons meses. Recentemente descobri que ele está saindo com uma conhecida minha, amiga entre aspas. Pra mim já deu, eu acho que foi a bomba, foi a gota", disparou a mulher.

A mulher afirmou que durante os dois anos em que se relacionou com Dudu, ele já terminou um noivado e iniciou outro, sempre com a falsa promessa de que iria torná-la oficial. Ela disse ainda que, mesmo estando prestes a se casar, Dudu começou a se relacionar recentemente com uma outra mulher, que é sua amiga. De acordo com a suposta amante, o ídolo do Palmeiras estaria se envolvendo com três mulheres ao mesmo tempo.



Segundo a musa do OnlyFans, a ex-noiva de Dudu entrou em contato com ela para dizer que o jogador "não presta e não vai mudar": "Que ele realmente encontre uma pessoa no qual ele consiga realmente ser fiel e cumprir com as falsas promessas dele. Recentemente ele me procurou novamente pra gente se encontrar, eu não queria encontra-lo. A ex-dele entrou em contato comigo para perguntar se era verídico e eu falei que sim", disse.



A loira ainda afirmou sua vida está bagunçada desde o retorno de Dudu ao Palmeiras, algo que aconteceu no meio da atual temporada: "Eu cansei, porque eu deixei uma pessoa… Eu tinha uma pessoa que me ajudava bastante na época, uma pessoa que eu gostava muito, que eu tive um relacionamento de um ano e meio, para acreditar nas mentiras do Dudu, que nós iríamos ficar juntos. Ou seja, ele só me enrolou, me enganou e eu tô cansada. Ele é um mentiroso! Minha vida virou de cabeça para baixo nesses últimos quatro meses que ele voltou para o Brasil".







