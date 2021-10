Fábio Braz defendeu o Vasco - Reprodução

Publicado 19/10/2021 10:30

Publicado 19/10/2021 10:30

Rio - O ex-jogador do Vasco, Fábio Braz, de 42 anos, tem trocado os gramados por outra atividade. Em entrevista ao portal "EM OFF", ele revelou que vem comercializando conteúdo adulto na internet e se exibindo para os seguidores nas redes sociais.

Com muitos famosos aderindo ao OnlyFans, o ex-zagueiro revelou que escolheu uma outra plataforma para fugir da concorrência. "Ao invés da gente criar o site no OnlyFans, com maior burocracia e a gente também não sabia o fim, resolvemos criar um grupo no Telegram. Fizemos um link e as pessoas que quiserem acessar o grupo, precisam clicar. Através dele aparece o valor e todas as explicações necessárias pra pessoa poder fazer parte", disse.

Os fãs de Fábio Braz podem assinar o plano mensal. Para acompanhar os conteúdos, contendo fotos e vídeos exclusivos, é necessário desembolsar o valor de R$ 39,90. O pagamento pode ser feito apenas via cartão de crédito. O link está disponível no perfil oficial do atleta no Instagram. O jogador também contou de onde surgiu a ideia de comercializar o conteúdo adulto na internet e confessou que não é nem um pouco tímido.

"Conheço a assessoria da MC Rebecca e da Lary Bottino. Um dia em uma conversa informal, tivemos essa ideia juntos, de fazer esse conteúdo exclusivo para maiores de 18 anos. Já havia feito a [revista] G Magazine há alguns anos atrás, então achei que não teria problema algum e o negócio era tentar. Isso pra ver no que poderia dar. Não tinha nada pra perder e sempre fui tranquilo quanto a isto, em fazer fotos sensuais", revelou.