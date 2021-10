Coluna do Venê

Isla percorre mais de 11 mil metros, atinge 30,8 km/h e lidera parte física do Flamengo no empate com o Athletico

Segundo levantamento feito pela comissão, o chileno ficou em primeiro em ranking que contabiliza distância percorrida na partida e consegue conciliar vigor físico com bom desempenho técnico

Publicado há 13 horas