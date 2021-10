Denílson critica declaração de Jorge Jesus - Foto: Reprodução/Jogo Aberto

Denílson critica declaração de Jorge JesusFoto: Reprodução/Jogo Aberto

Publicado 22/10/2021 10:20 | Atualizado 22/10/2021 10:22

Rio - Denílson revelou que se envolveu em uma treta com o comentarista do Grupo Globo Paulo Vinícius Coelho, o PVC, nos tempos em que atuava pelo Palmeiras. Em entrevista ao podcast "PodPah", o parceiro de Renata Fan disse ter ficado chateado ao ouvir do jornalista que era um ex-jogador em atividade.

“Eu estava em casa. Treinei de manhã e fui para casa. Almocei e coloquei num programa de esportes. Eu ouvi o cara falando isso. Esse comentário você não vai me ouvir falar isso nunca. Isso é f***. Eu acho uma grande falta de respeito. Ex-jogador em atividade… eu senti o golpe, machuca”, disse Denílson.

Meses depois, o então jogador do Palmeiras aceitou dar uma entrevista exclusiva para PVC, onde acabou desabafando.

“Foi a primeira vez que tratei um jornalista mal. Ninguém me falou. Eu vi. Agora está tudo bem. São coisas bem do passado que não vale. Já trombei com ele, já cumprimentei. Acho que é um bom comentarista. Gosto de ouvir, aprendo com ele, mas lá naquela época eu senti o golpe”, completou.