Bia Coimbra é casada com amigo de NeymarReprodução

Publicado 22/10/2021 18:48

Rio - Uma das amigas mais próximas de Neymar, Bianca Coimbra, que é casada com Cris Guedes, um dos 'parças' do jogador do PSG, revelou, em seu perfil oficial no Instagram, que já jantou ao lado de Lionel Messi.

"Conheci o Messi quando fui para Barcelona na primeira vez (há sete anos). Depois eu o encontrei algumas vezes, em aniversários do Ney, jantares, enfim", disse Bianca sobre o argentino, que é casado com Antonella Roccuzzo.

Conselheira tutelar e influenciadora digital, a loira, que tem mais de 280 mil seguidores no Instagram, está quase sempre em Paris e também é grande amiga de Bruna Biancardi, affair de Neymar.

Anteriormente, quando o jogador tinha um caso com Bruna Marquezine, Bianca também tinha relação próxima com a atriz.