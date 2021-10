Karim Adeyemi teve um início promissor na Liga dos Campeões e já soma três gols em três jogos - AFP

Publicado 22/10/2021 18:36

Salzburgo - Nova joia em ascensão no RB Salzburg, Karim Adeyemi, de 19 anos, encabeça a lista de reforços de Atlético e Real Madrid, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Inter de Milão e Liverpool, segundo a 'Sky Sports'. Em crise financeira, o Barcelona corre por fora na disputa pelo atacante que vem sendo comparado ao norueguês Haaland, astro do Dortmund, pelo avassalador desempenho na Liga dos Campeões, com três gols em três jogos.

De acordo com 'Sport1', o Bayern tomou a dianteira na negociação. Em reunião com Hasan Salihamidzic, diretor esportivo, e Marco Neppe, diretor de futebol, o pai da joia conheceu as dependência do clube. Vale destacar que Adeyemi chegou a jogar nas categorias de base do Bayern de Munique.

Certo é que o interessado em contratá-lo terá que abrir os cofres, pois especula-se que a negociação pode chegar a casa dos 40 milhões de euros, cerca de R$ 258 milhões.