Salah revela desejo de continuar no Liverpool: 'Até o fim da carreira' Foto: GEOFF CADDICK/AFP

Publicado 22/10/2021 18:58

Rio - Nesta sexta-feira (22), em entrevista à "Sky Sports", o atacante Mohamed Salah, afirmou que deseja continuar no Liverpool e destaca que ficaria até "o fim da carreira". Por outro lado, disse que a decisão não está em suas mãos. O contrato do atleta egípcio com o clube inglês encerra em junho de 2023 e a renovação gerou bastante debate.

"Se você me perguntar, eu amaria continuar (aqui) até o último dia da minha carreira no futebol, mas eu não posso dizer muito mais. Não está nas minhas mãos. Isso depende do que o clube quer, não eu. No momento eu não me vejo jogando contra o Liverpool, isso me deixaria muito triste. É difícil falar sobre isso", disse atacante Salah, em entrevista à 'Sky Sports'.



De acordo com a imprensa inglesa, a negociação entre os representantes do jogador e do Liverpool estão paralisadas. O Liverpool deseja a permanência do atacante em Anfield Road. Além disso, o jornal "Telegraph", diz que o jogador quer um salário de £400 mil por semana no novo vínculo.

Nesta temporada, Salah marcou 12 gols e criou quatro assistências nas 11 partidas que disputou até agora e, além disso, é o artilheiro do clube inglês com sete gols. O Liverpool ocupa a segunda colocação na tabela da Premier League e soma 18 pontos, um a menos que o líder Chelsea.