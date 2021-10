Mauricio Souza é jogador do Minas e da seleção masculina de vôlei - Divulgação/FIVB

Mauricio Souza é jogador do Minas e da seleção masculina de vôleiDivulgação/FIVB

Publicado 23/10/2021 19:30

A torcida organizada Independente Minas, do time de vôlei Minas Tênis Clube, divulgou nota oficial em que diz que passará a ignorar o jogador do clube e da Seleção Maurício Souza em postagens nas redes e no apoio ao time em quadra, como forma de 'não dar palco' para pessoas que querem 'reverberar preconceito'.



"A Independente se manifesta de forma a repudiar os comportamentos e adotará a postura de 'invisibilizá-lo'. A comitiva da Independente decidiu que irá ignorar o atleta Maurício Souza nas redes sociais, jogos e manifestações. O apoio ao time, ao projeto e aos demais atletas permanecerá como sempre. O que homofóbicos querem é palco para reverberar seus preconceitos, e não será por meio de nós que isso ocorrerá. Quando um torcedor é discriminado, para nós, é como se todos fossem", afirma a nota da torcida.

Recentemente, o jogador, que apoia o presidente Jair Bolsonaro, fez postagens consideradas homofóbicas. Mauricio postou no Instagram reclamações sobre uma imagem do novo Superman, filho de Clark Kent, dos HQs da DC Comics, Joe Kent, que é bissexual. Em comentário, ele escreveu: "Ah, é só um desenho, não é nada demais'. Vai nessa que vai ver onde vamos parar".



O assunto tomou grandes proporções depois que outro jogador da seleção de vôlei, Douglas Souza, assumidamente homossexual, criticou o jogador do Minas de forma indireta. Sem citar nomes, ele comentou que era "engraçado que não 'virei heterossexual' vendo os super-heróis homens beijando mulheres… Se uma imagem como essa te preocupa, sinto muito, mas eu tenho uma novidade para a sua heterossexualidade frágil"



Após a repercussão, Mauricio fez uma nova postagem dizendo que 'o certo não era mais certo' e que ficava com suas convicções.



"Hoje em dia o certo é errado e o errado é certo... Não se depender de mim. Se tem que escolher um lado eu fico do lado que eu acho certo! Fico com minhas crenças, valores e ideias", escreveu nas redes sociais.