Lixo jogado por torcedores do Santos no gol onde estava o goleiro do América-MGRepdorução de TV

Publicado 23/10/2021 19:02

No dia em que Pelé completa 81 anos, o Santos se complicou ainda mais no Campeonato Brasileiro. Com a derrota por 2 a 0 para o América-MG em plena Vila Belmiro, o Peixe pode entrar na zona de rebaixamento e ainda corre o risco de ser punido por causa de torcedores que jogaram uma lata de lixo no gol onde estava o goleiro do clube mineiro.



Aos 15 minutos do segundo tempo, o canal Premiere mostrou imagens do fundo do gol cheio de lixo, após torcedores santistas jogarem uma lata de lixo, indignados com a atuação da equipe de Fábio Carille. Naquele momento, o Santos já perdia por 2 a 0.



O primeiro gol do América-MG, inclusive, saiu no fim do primeiro tempo em outra situação pouco comum. Aos 44, Jean Mota entrou no lugar de Camacho e, um minuto depois, não apenas cometeu pênalti, como acabou expulso. Ademir cobrou e abriu o placar. Na volta do intervalo, Alê ampliou logo no primeiro minuto.