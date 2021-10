Pelé completa 81 anos e data é marcada por uma série de homenagens ao Rei do Futebol - Reprodução/Instagram

Publicado 23/10/2021

Santos - Vida longa ao Rei. Aniversariante do dia, Edson Arantes do Nascimento, ou simplesmente Pelé, completou 81 anos neste sábado com motivos de sobra para comemorar. E não apenas pela belíssima história que se confunde com a do próprio futebol. Considerado o maior e mais completo jogador que já existiu, o eterno camisa 10 celebra mais um ano de vida três semanas após receber do Hospital Albert Einstein, onde ficou internado para retirada de um tumor no intestino e foi submetido a sessões de quimioterapia.



"Este aniversário será ainda muito mais celebrado. São 81 anos de vida, com muitas vitórias. E a principal delas é comemorar ao lado de vocês. Eu fiz esse vídeo para agradecer a todos pelo presente que é receber tanto amor. Muito obrigado por tudo... Neste aniversário estou ficando mais jovem do que mais velho", disse Pelé em vídeo publicado nas redes sociais.

Com muitos feitos inalcançáveis para a maioria dos mortais, Pelé é o maior ídolo do Santos, mas seu reinado se expande para todas as torcidas. Tricampeão do mundo com a camisa da seleção brasileira, cruza a biografia com a próprio 'scratch' nacional. Portanto, as homenagens se multiplicaram a redor do globo terrestre.

O Peixe preparou uma série de homenagens durante o 'esquenta' para o confronto com o América, neste sábado, na Vila Belmiro. Os jogadores entraram em campo com uma faixa dedicada a Pelé e usaram uma camisa branca especial com um escudo personalizado na fora de uma coroa.



Os telões da Vila Belmiro mostraram vídeos históricos, com imagens do Rei a cada dez minutos. A CBF não deixou a data passar despercebida e amanheceu com a fachada da sede, localizada na Barra da Tijuca, decorada com fotos do Rei do Futebol. A fachada comemorativa recebeu uma iluminação especial ficará exposta até o fim de outubro.

Pelas redes sociais, celebridades e esportistas, do passado e do presente, prestigiaram o Pelé, entre eles o rapper Mano Brown, a skatista Rayssa Leal, medalha de prata nos Jogos de Tóquio-2020, Neymar, cria do Peixe e astro do PSG, o surfista Gabriel Medina, tricampeão mundial, Zico, maior ídolo do Flamengo, o cantor Chitãozinho, irmão e parceiro de Xororó, Marta, a 'Rainha' e maior artilheira da Seleção feminina e muitos outros.