Marcelo completou 100 jogos na Liga dos Campeões pelo Real MadridAFP

Publicado 25/10/2021 16:21

O lateral-esquerdo brasileiro Marcelo, que foi homenageado pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, pela marca de 100 jogos disputados pela Liga dos Campeões da Europa, completada na semana passada, garantiu nesta segunda-feira que ainda tem metas para buscar pelo clube espanhol.



"Isso me dá muita alegria. É outro objetivo alcançado. Quero seguir alcançando meus objetivos e, tomara, que eu chegue a mais jogos para aumentar essa quantidade", disse o defensor brasileiro, de acordo com declarações publicadas no site oficial do Real Madrid.



Marcelo completou 100 jogos na Liga dos Campeões, todos com a camisa do Real Madrid, na última terça-feira, quando a equipe espanhola goleou o Shakhtar Donetsk, na Ucrânia, por 5 a 0, pela terceira rodada da fase de grupos.



Nesta segunda-feira, Florentino Pérez entregou ao brasileiro uma camisa comemorativa, com a quantidade de jogos em lugar do tradicional número 3 que o brasileiro utiliza às costas. Marcelo foi questionado sobre qual das partidas considera a mais importante e surpreendeu ao não apontar nenhuma das que a equipe venceu para conquistar os quatro títulos da competição em que integrou o elenco.



"Eu ficaria com o primeiro jogo, que é onde começou a corrida até os 100. Foram muitos jogos importantes, finais vencidas, mas, sem o primeiro, não teria ocorrido os demais", concluiu.