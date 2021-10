Após comprar perdão de namorada por R$ 28 milhões, atleta é flagrado com a ex

Rio - A vida amorosa do lutador Floyd Mayweather deu uma guinada de 180 graus em questão de meses. Neste domingo, o lendário boxeador reapareceu diante das câmeras com sua ex-namorada, Galliene Nabila, no jogo da NBA entre Angeles Lakers e Memphis Grizzlies.



Os dois já haviam sido vistos caminhando juntos e se abraçando pelas ruas de Nova York, o que provocou o fim do relacionamento com Anna Monroe.

O mais surpreendente é que, de acordo com o tabloide 'The Sun', após o primeiro flagra, o boxeador não deu o braço para torcer e tentou reconquistar a namorada enviando-lhe cinco milhões de dólares, ou seja, R$ 28 milhões.



“Anna confirmou a seus amigos que Floyd lhe enviou cinco milhões de dólares para tentar se reconciliar depois que ele foi fotografado com sua ex. Ele também teria dito que ela poderia usar o dinheiro para comprar algumas joias bonitas”, disse esta fonte.



Mas esta não foi a única tentativa do americano, já que ele também ofereceu à jovem um iate e também uma viagem para consertar as coisas, mas ela teria dito que ele "não pode comprá-la".



A mesma fonte diz que Anna está "arrasada porque pensou que eles iam se casar e ter um filho".

