Atlético-MG venceu mais uma no Brasileirão - Pedro Souza/Atlético-MG

Atlético-MG venceu mais uma no BrasileirãoPedro Souza/Atlético-MG

Publicado 25/10/2021 16:54

Rio - Depois da vitória sobre o Cuiabá e o tropeço do Flamengo, o Atlético-MG se aproximou ainda mais do título do Brasileirão. Segundo matemáticos, o Galo ostenta 95% de chance de conquistar o campeonato após 49 anos de jejum. Apesar das 11 rodadas restantes para o clube mineiro, o jornalista Abel Neto, da ESPN, já parabenizou a torcida do Atlético pelo título.



"Eu não sou ansioso, mas quero dar parabéns à torcida do Galo pelo título do Brasileirão de 2021. É óbvio que o Cuca age bem ao tentar combater o oba-oba. Vamos dizer que o Flamengo ganhe as duas partidas que tem a menos. A diferença vai para sete pontos. Vamos supor que o Flamengo derrote o Galo, ainda continua uma vantagem de quatro pontos", disse Abel Neto na ESPN.

"Há muitos 'e se'. Já vimos muitas vezes isso acontecer, o Flamengo, lá em 2009, deu aquela arrancada. Mas eu vejo uma superioridade nesse time do Galo. A gente analisa não só a matemática, mas também a qualidade, e com esse futebol, acho difícil o Atlético ter tantos tropeços para ser ultrapassado nessa reta do Brasileiro. Impossível não é. Mas o Galo tem quase duas mãos na taça", completou.

O Atlético-MG chegou à sua 18ª vitória no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Cuiabá por 2 a 1, de virada, no Mineirão na tarde deste domingo (24). O triunfo veio com gols de Nathan Silva, contra, Hulk e Jair, pela 28ª rodada da competição. Com o resultado, o Galo ampliou sua vantagem na ponta em relação os rivais na briga pelo Brasileiro.