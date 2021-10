Flamengo foi campeão da Libertadores em 2019 - AFP

Flamengo foi campeão da Libertadores em 2019AFP

Publicado 25/10/2021 16:45

Rio - A TV Globo e a Conmebol anunciaram nesta segunda-feira um acordo por conta da rescisão de contrato dos direitos de transmissão da Libertadores. Com isso, a emissora ganha força para voltar a transmitir o torneio a partir de 2023.

Por conta da disputa judicial, a Globo estava impedida de concorrer à exibição do torneio. A Conmebol cobrava uma multa de US$ 120 milhões (R$ 671 milhões pela cotação atual) da emissora pela quebra do contrato durante a pandemia.

Com a Globo de volta ao páreo, SBT, Disney e WarnerMedia ligam o alerta. Vale lembrar que os direitos que a Globo disputará também valem para a TV por assinatura.