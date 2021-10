Jogador é suspeito de abuso sexual - Reprodução

Publicado 25/10/2021 17:00

Aracaju - O jogador Fábio Almeida de Jesus, conhecido como "Fabinho Cambalhota", de 35 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Aracaju, no Sergipe, no último domingo (24). De acordo com as autoridades, o atleta foi detido pelos crimes de importunação sexual e lesão corporal dolosa.

Segundo informações da própria polícia, Fábio, que estava em um bar na Praia de Aruana, se aproximou de uma mulher e começou a encostar em suas partes íntimas. A vítima, por sua vez, reagiu. Com isso, Fábio teria quebrado uma garrafa de cerveja e ferido o proprietário do estabelecimento. O jogador foi detido e conduzido ao Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV).

"Fabinho Cabalhota" passou por uma audiência na tarde desta segunda-feira e foi liberado, mediante ao pagamento de fiança no valor de 10 salários mínimos, para responder em liberdade sobre o processo.

Apesar de ter feito grande parte de sua carreira no futebol do nordeste, como em Sergipe, Rio Grande do Norte e Ceará, o atacante também teve passagem em 2016 pelo Macaé, clube da Região Norte do Rio de Janeiro.