Paquetá é um dos astros do Lyon, da França - AFP

Publicado 27/10/2021 15:50

Paris (FRA) - Vivendo grande momento no futebol francês, o meia Lucas Paquetá vem sendo um dos destaques do Lyon. A aparições do jogador ex-Flamengo começaram a chamar atenção da mídia local e de ícones do país. Como é o caso da lenda Thierry Henry, um dos maiores nomes do futebol da França.

Comentando sobre o momento atual dos clubes na Ligue 1, o ex-atacante destacou a qualidade de Lucas Paquetá. Ressaltando a qualidade técnica do brasileiro em armação e marcação, Henry não deixou de elogiar também a colaboração tática do meia.

"O que me impressiona neste jogador é que ele faz as duas coisas com um sorriso. Ele se defende e ataca com um sorriso. Para mim, é por isso que já podemos falar de um dos melhores jogadores da liga", disse Thierry Henry.

Os elogios ao brasileiro por parte da lenda francesa não são de hoje. Vale lembrar que, logo após o clássico entre Lyon e PSG, Henry aproveitou a ocasião para falar sobre as qualidades do jovem revelado pelo Flamengo e destacar suas atuações como armador.

"Vamos falar sobre Paquetá, por favor. Ele fazia tudo. Mesmo quando tinha cãibras, fazia tudo sozinho. Raramente vi tal número 10, não por seu número, mas por seu posicionamento. Para mim, ele é o melhor em campo", disse.

Na temporada 2021/2022, Lucas Paquetá surgiu como bom reforço interno após a saída de Depay para o Barcelona. Desde o começo do atual ciclo, foram cinco gols e três assistências com a camisa do Lyon, consolidando não só como astro da equipe francesa, como peça-chave no esquema de Tite, técnico da Seleção Brasileira.