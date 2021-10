Conmebol - Reprodução

Publicado 27/10/2021 16:13 | Atualizado 27/10/2021 16:15

Rio - A Conmebol decidiu não apoiar o plano da Fifa de realizar a Copa do Mundo de dois em dois anos. A reunião aconteceu nesta quarta-feira (27), e o conselho da confederação sul-americana afirmou que os países-membros não participarão de um Mundial bienal.

"Não há motivos, benefícios ou justificativas para a mudança promovida pela Fifa. Diante disso, os dez países que integram a Conmebol confirmam que não participarão de uma Copa do Mundo organizada a cada dois anos", disse a Conmebol, em nota.



Além disso, a Conmebol afirma que o projeto da Fifa "dá as costas para 100 anos de tradição" e "ignora a história de um dos eventos esportivos mais importantes do planeta". Por fim, a confederação sul-americana segue dedicada com a Copa sendo realizada a cada quatro anos.

"A Conmebol apoia a Copa do Mundo em vigor, com seus termos e sistemas de classificação, porque tem se mostrado um modelo de sucesso, baseado na excelência esportiva e que premia esforço, talento e trabalho planejado", destacou a confederação sul-americana.