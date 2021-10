Modelo da medalha de ouro da coleção confeccionada pela Casa da Moeda em homenagem a Éder Jofre - Divulgação

Modelo da medalha de ouro da coleção confeccionada pela Casa da Moeda em homenagem a Éder JofreDivulgação

Publicado 27/10/2021 16:03 | Atualizado 27/10/2021 16:05

Rio - Lenda viva do boxe brasileiro e mundial, Éder Jofre é o homenageado da vez pela Casa da Moeda com uma coleção de medalhas. Os modelos com a estampa do 'Galo de Ouro' têm edição limitada e já estão à venda nos sites da estatal e do Memorabília do Esporte. São 85 unidades de ouro, pelo valor de R$ 3,7 mil cada, cem de prata, por R$ 560, e duzentas medalhas de bronze, por R$ 145.

A homenagem acontece poucos dias do ingresso do ex-pugilista, de 85 anos, no Hall da Fama da Costa Oeste dos Estados Unidos, em Los Angeles. Tricampeão mundial dos pesos pena e galo, Éder Jofre foi o primeiro brasileiro a conquistar um cinturão de relevância internacional no esporte.

Ele é mais um ícone do esporte brasileiro a integrar série comemorativa da Casa da Moeda, que já homenageou nomes como Hortência, Daniel Dias, Jacqueline Silva, Sandra Pires e Rodrigo Pessoa, entre outros.