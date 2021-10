Felipe Melo é apoiador declarado do presidente Jair Bolsonaro - Reprodução

Felipe Melo é apoiador declarado do presidente Jair BolsonaroReprodução

Publicado 27/10/2021 19:17

Após ter o contrato rescindido com o Minas Tênis Clube por conta de comentários homofóbicos, o atleta de vôlei Maurício Souza recebeu o apoio de alguns internautas na web.

Um deles, inclusive, foi o do volante Felipe Melo, do Palmeiras. Na publicação de despedida de Maurício da equipe do Minas no Instagram, o jogador do time paulista manifestou seu apoio ao colega.

“Você é um homem de valor, conte sempre comigo, Deus abençoe você e os seus’”, disse Felipe Melo.

Só pode ser sacanagem isso que o Felipe Melo comentou pic.twitter.com/EZv4yVoqEx — Central do Palmeiras (@CentralDaSEP) October 27, 2021

Nesta quarta-feira (27), o Minas anunciou a rescisão de contrato de Maurício Souza, que tinha contrato até o fim do ano. No dia 12 de outubro, Maurício se mostrou incomodado com o fato de o personagem Super-Homem surgir bissexual na nova edição da revista da DC Comics. Quando fez a postagem, tinha mais de 250 mil seguidores – agora, já passou dos 320 mil.