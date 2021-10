Sergi Barjuan, atual técnico do Barça B, comandará time principal de forma provisória - Divulgação/Barcelona

Publicado 28/10/2021 10:27

Um dia após a demissão do holandês Ronald Koeman, o Barcelona anunciou nesta quinta-feira quem trabalhará interinamente até a contratação de um novo treinador. Em um comunicado no site oficial e nas redes sociais, o clube espanhol oficializou Sergi Barjuan, que comanda o time B, para o cargo e informou que trata-se de uma solução provisória.

"A sua posição provisória terminará assim que o clube contratar o treinador principal a tempo inteiro para substituir o despedido Ronald Koeman", afirmou o Barcelona no comunicado oficial sobre o profissional de 49 anos, que é um ex-jogador do time da região da Catalunha.

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, apresentará oficialmente Sergi Barjuan ao time titular nesta quinta-feira, antes do treino na Ciutat Esportiva, o CT do clube. O interino, inclusive, estará presente na entrevista coletiva desta sexta-feira, com a presença de Laporta, para debater o jogo contra o Alavés, no final de semana, pelo Campeonato Espanhol.

Sergi Barjuan atuou no Barcelona entre 1992 e 2002 como lateral-esquerdo. Defendeu posteriormente o Atlético de Madrid, clube no qual se aposentou em 2005. Além disso, disputou 56 partidas pela seleção da Espanha. Como treinador, iniciou a sua carreira nas categorias de base do Barcelona. Depois passou por clubes como Recreativo Huelva, Mallorca e Hangzhou (China). Ele chegou ao time B do Barcelona em junho deste ano.

De acordo com a imprensa, Xavi, um dos maiores ídolos do clube, é o favorito para assumir o cargo. Ele, inclusive, já teria acertado as bases com o Barcelona, faltando o acerto do pagamento de multa rescisória de 1 milhão de euros (R$ 6,51 milhões na cotação atual) ao Al Sadd, do Catar, atual time do treinador.