Felipe Andreoli critica ato homofóbico de Maurício SouzaReprodução/Montagem

Publicado 29/10/2021 18:00

Rio - Após viralizar ao detonar a postura do jogador de vôlei Maurício Souza, que foi demitido do Minas após fazer um comentário homofóbico, o apresentador Felipe Andreoli teve falas preconceituosas resgatadas pela Web. Internautas buscaram tuítes antigos e trechos do extinto programa CQC, do qual o jornalista fazia parte antes de ir para a Globo, para apontar que ele foi incoerente ao atacar o atleta.

"Homofobia não é opinião, é crime. Mata. Você fez essa ofensa nas redes sociais que você tem mais de 300 mil seguidores e depois vai pedir desculpas em uma que você tem 50? Atitude covarde. Outra coisa: essa questão não é política. Você não foi demitido porque é conservador, cristão ou de direita, nem por culpa da lactação na internet. Você foi demitido porque foi homofóbico e pelo jeito não se arrependeu. Homofobia é crime", disse Andreoli sobre Maurício ao vivo no "Globo Esporte".