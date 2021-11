Walter Casagrande - Foto: Reprodução/Globoplay

Publicado 02/11/2021 13:20

Rio - 'Está tudo pesado, cheio de ódio'. Foi assim que Walter Casagrande (veja fotos na galeria abaixo) intitulou seu forte desabafo no site do 'ge'. O comentarista do Grupo Globo fez uma reflexão sobre a invasão a campo de torcedores do Grêmio e os recentes acontecimentos no esporte brasileiro, que, para ele, são justificados pela escolha de Jair Bolsonaro como presidente do país, um político que 'espalha ódio'.



"Nada justifica o que aqueles torcedores fizeram na Arena do Grêmio. Causaram pânico. Até o Raphael Veiga, que estava recebendo o troféu de melhor em campo, teve que sair correndo, pois não sabia o que poderia acontecer", começou Casagrande.



"Claro, essa agressividade sempre existiu no futebol brasileiro, e invasões de campo não são novidade. Eu reconheço isso. Mas também não me parece coincidência que tanta violência aconteça neste momento em que temos um presidente que espalha ódio", completou o ex-jogador, que virou centro de ataques após condenar Maurício Souza por aspas consideradas homofóbicas.



"O isolamento do país do resto do mundo, as agressões a jornalistas que estavam cobrindo a viagem do presidente Jair Bolsonaro à Itália, nada disso é mera coincidência. Hoje, todos se acham no direito de ter falas homofóbicas, racistas, machistas, e isso obviamente se reflete também dentro de um estádio de futebol", refletiu.



Por fim, Walter Casagrande desabafou sobre as ondas de ataques recebidas e disse estar ao lado das 'pessoas de bem' na luta contra a violência e preconceito.



"De minha parte, não tenho mais nenhuma preocupação com a perseguição e os ataques preconceituosos que recebo. Eles já não me surpreendem e nem me fazem mal. Porque esse é o comportamento real dessas pessoas, como fizeram na Arena do Grêmio", concluiu.



No último domingo, torcedores do Grêmio protagonizaram cenas lamentáveis após a derrota por 3 a 1 para o Palmeiras. Depois do apito final, gremistas invadiram o gramado e provocaram atos de selvageria dentro da Arena. Além de seguranças agredidos, a cabine do VAR também foi deteriorada. Nas arquibancadas, torcedores rivais, mesmo separados por uma divisória, trocaram socos pela parte lateral da separação.