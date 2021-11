Maradona faleceu em novembro de 2020 - Foto: Alejandro Pagni/AFP

Publicado 03/11/2021

Rio - Próximo de completar um ano da morte de Maradona, um lote de bens do ídolo irá a leilão em dezembro. Segundo informações da imprensa argentina, o conjunto de itens a serem leiloados do argentino conta com uma casa que Diego deu de presente a seus pais, dois carros BMW e uma carta do falecido líder cubano Fidel Castro.

O leilão será feito online e teve o aval dos filhos do ex-capitão da seleção argentina. A venda ocorrerá poucas semanas depois das homenagens previstas para 25 de novembro, data que marca o aniversário de um ano do falecimento do campeão mundial de 1986.

A ordem do leilão partiu da juíza Luciana Tedesco, e apesar de veículos, imóveis e objetos pessoais serem postos a leilão, o acordo exclui alguns bens sucessórios com valor sentimental, como prêmios ou camisetas que Maradona foi presenteado por outros esportistas.

Os objetos estão guardados em containers e contam com aparelhos de ginástica, TVs e roupas esportivas. A cara de Fidel Castro é fruto do relacionamento que Maradona teve com o líder, que o ajudou a superar, em Cuba, o pior momento de sua dependência química - a qual o deixou duas vezes perto da morte no começo dos anos 2000.

Um dos carros de luxo é uma BMW com assinatura de Maradona gravada no para-brisas. O valor inicial do veículo é de US$ 165 mil (cerca de R$ 940 mil na atual cotação). Há também uma minivan Hyundai, a qual Diego usava para andar por Bueno Aires.

A casa que o ex-camisa 10 deu a seus pais, Tota e Chitoro, fica no bairro de Villa Devoto, na capital argentina. Uma empresa imobiliária será responsável pelo leilão e interessados poderão fazer lances de qualquer lugar do mundo.

O valor arrecadado será para o pagamento de dívidas e despesas. Ou seja, não será destinado aos herdeiros do craque argentino.