Mbappé tem contrato com o PSG apenas até o fim desta temporadaAFP

Publicado 03/11/2021 11:17

O atacante Kylian Mbappé segue disposto a vestir a camisa do Real Madrid, mas deve impor uma condição chave para fechar um acordo com a equipe merengue. Segundo a imprensa espanhola, o atleta quer defender a França nos Jogos Olímpicos de 2024, que serão disputados em Paris.

No mesmo ano, mas algumas semanas antes do maior evento esportivo mundial, o jogador também deve defender os Bleus na Eurocopa da Alemanha. Com isso, o Real Madrid não poderia contar com o atleta na pré-temporada de 2024.



Em 2021, Mbappé jogou a Eurocopa pela França, mas foi impedido pelo Paris Saint-Germain de participar da Olimpíada. O clube de Nasser Al-Khelaifi também proibiu que Neymar e Marquinhos se juntassem ao elenco de André Jardine, uma vez que já haviam participado da Copa América.



Por conta disso, o atacante deve impor uma cláusula em seu contrato para que tenha uma espécie de carta branca para disputar todas as competições com a França em 2024 e sem precisar do aval do Real Madrid. Acordo este que deve ser observado nos próximos meses.